محكمة التحكيم الرياضي تعلن موعد إقامة جلستي استماع لنادي الزمالك

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 17:34

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي عن موعد إقامة جلستي استماع لنادي الزمالك.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الأولى في قضية البولندي كونراد ميشالاك يوم 25 أغسطس المقبل.

وتقدر مستحقات ميشالاك المتأخرة بـ 700 ألف دولار، وينص تعاقد البولندي مع الزمالك على تقاضيه على 770 ألف دولار في الموسم.

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ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

ورحل في ديسمبر 2024 بعد 10 أشهر من انضمامه قادما من أحد السعودي.

وستعقد جلسة أخرى يوم 15 سبتمبر المقبل في قضية أدهم عصام لاعب فريق السلة السابق.

ورحل أدهم عصام رحيله عن صفوف فريق سلة الزمالك في أبريل 2023 بعد عام من انضمامه.

يذكر أن الزمالك أعلن إنهاء كافة القضايا المتعلقة بحصوله على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

واستطاع الزمالك تقليص عدد القضايا من 20 في الشهر الاخير من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة القارية الموسم المقبل.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.

الزمالك كرة سلة ميشالاك
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