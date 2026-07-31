موندو ديبورتيفو: ريال مدريد مضطر لبيع لاعبين من أجل قيد صفقاته الجديدة

يواصل ريال مدريد نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما حسم تعاقده مع كارلوس إيسبي قادما من ليفانتي، ليعوض رحيل جونزالو جارسيا المتوقع إلى فولام.

لكن التعاقد مع إيسبي لا يحل أزمة قائمة الفريق، إذ يواجه ريال مدريد معضلة تتعلق بعدد اللاعبين المسجلين، في ظل اكتمال قائمته بـ25 لاعبا، وهو الحد الأقصى المسموح به في الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن النادي الملكي سيكون مطالبا بالاستغناء عن لاعب واحد على الأقل من الفريق الأول إذا أراد قيد إحدى الصفقات المنتظرة، وعلى رأسها يان دياموندي أو رودريجو هيرنانديز.

وأضاف التقرير أنه في حال نجح ريال مدريد في التعاقد مع اللاعبين معا، فسيتعين عليه فتح مكانين في القائمة عبر رحيل لاعبين من الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن فرانكو ماستانتونو لم يعد بإمكانه التسجيل ضمن قائمة الفريق الرديف، بعدما شارك بعدد كافٍ من المباريات مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي، وهو ما يقلص خيارات النادي في التعامل مع قائمته.

ويترقب ريال مدريد إتمام انتقال جونزالو إلى فولام، إذ لا يزال اسم اللاعب مدرجا في القائمة الرسمية للنادي، رغم اقتراب إتمام الصفقة.

وضم ريال مدريد كل من مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، وكارلوس إيسبي، وبيرناردو سيلفا، ودينزل دومفريس.

ورحل عن ريال مدريد حتى الآن فران جارسيا، وداني سيبايوس، وماريو مارتن، وداني كارفخال، وديفيد ألابا.

ويقود ريال مدريد جوزيه مورينيو في ولاية ثانية له مع الفريق الملكي بعدما قاد الفريق من قبل بداية من 2010 حتى 2013.

وينطلق مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول.