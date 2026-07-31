سكاي: فيفا يدرس تسريع اتخاذ قرار زيادة المنتخبات في كأس العالم 2030

يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تسريع اتخاذ قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030.

وألمح جياني إنفانتينو رئيس فيفا من قبل لفكرة إقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا في ظل إقامتها في 6 دول احتفالا بمرور 100 عام على إقامة النسخة الأولى للبطولة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية فإن فيفا يعمل على تسريع اتخاذ قرار مشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030.

ويأمل فيفا في اتخاذ قرارا رسميا يوم 14 أغسطس المقبل.

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وسبق أن صرّح إنفانتينو عبر موقع بلووين السويسري: "سيتم بالتأكيد مناقشة فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا داخل اللجان المختصة بعد هذه البطولة".

وأوضح إنفانتينو أن الفكرة ستتم مناقشتها داخل اللجان المختصة عقب نهاية البطولة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الدول للمشاركة.

وأضاف: "كأس العالم بطولة للعالم كله، وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط. يجب أن تحظى كل دولة بفرصة الحلم بالمشاركة".

وتابع: "مستوى المنتخبات يتطور باستمرار حول العالم، وإذا لم تحصل الدول الصغيرة على فرصة، فلن يكون لديها الدافع للتحسن".

وشدد رئيس فيفا "زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا في نسخة 2026 كانت ناجحة بنسبة 100%".

وأقيمت نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن كانت البطولة تقام بمشاركة 32 منتخبا منذ 1998 وحتى 2022.

أما نسخة 2030 فستقام عبر ثلاث قارات، حيث تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي مباريات الافتتاح، بينما تقام بقية المباريات في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي المقترح بعد طلب رسمي من مسؤولين في أمريكا الجنوبية، حيث طرح إجناسيو ألونسو الفكرة خلال اجتماع مجلس فيفا في مارس 2025.