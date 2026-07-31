به شرخ وآثار تآكل.. ميندي يبيع نسخته من كأس العالم 2018 في مزاد

باع بنجامين ميندي لاعب منتخب فرنسا ونادي مانشستر سيتي السابق، نسخته الرسمية المقلدة من كأس العالم 2018.

بنجامين ميندي النادي : لوريان فرنسا

وتواجد ميندي في قائمة منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الثانية في تاريخ بلاده.

وكشفت صحيفة ليكيب، عن قيام بنجامين ميندي بعرض الكأس في دار مزادات أمريكية، مخصصة للمقتنيات الرياضية.

وباع ميندي الكأس بما يقارب 54 ألف يورو.

وذكرت ليكيب أن الكأس به شرخ في قاعدته وآثار تآكل طفيفة.

وحصل المشتري على شهادة أصالة موقعة من اللاعب.

وخاض ميندي في البطولة 40 دقيقة أمام الدنمارك في ختام دور المجموعات، فيما بقي حبيسا لمقاعد البدلاء بقية مشوار فرنسا في البطولة.

ويلعب ميندي لنادي بوجون شتشين البولندي منذ ستمبر 2025.

وخاض ميندي 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا.

ولعب ميندي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، خلال مسيرته لأندية مارسيليا وموناكو ومانشستر سيتي.

وحصل ميندي على براءة من الاتهامات التي وجهت له بالاغتصاب، في يوليو 2023.

ورغم تبرئته في وقت لاحق فيبدو أن اللاعب لم يتعاف ماديا حتى الآن إثر الأزمة التي ضربت مسيرته.