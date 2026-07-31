تقرير إيطالي يكشف قيمة عرض فروزينوني لضم عمر فايد

يواصل نادي فروزينوني الإيطالي مفاوضاته مع فنربخشة التركي لضم عمر فايد.

عمر فايد النادي : فنربخشة فروزينوني

ويسعى النادي العائد للدوري الإيطالي من جديد تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في أغسطس المقبل.

وأوضح موقع frosinonetoday الإيطالي "أن فروزينوني قدم عرضا بـ 200 ألف يورو مع 50% من نسبة إعادة بيع اللاعب".

ويرتبط فايد بعقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

ويبلغ فايد من العمر 23 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

ولم يلعب فايد أي دقيقة مع العملاق التركي، الذي أعاره لعدة فرق.

فقد لعب مع نوفي بازار الصربي موسم 2023-2024، وارتدى قميص بيرشوت البلجيكي موسم 2024-2025. ولعب مع أروكا البرتغالي موسم 2025-2026.

وخلال 3 مواسم خاض فايد 38 مباراة في الدوريات الصربي والبلجيكي والبرتغالي.

ومن قبل خاض صاحب الـ 23 عاما 28 مباراة بقميص المقاولون العرب.