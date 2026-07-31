ذا أثلتيك: إنتر يجدد رغبته في ضم جونز.. وليفربول يفضل خسارته مجانا

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن رغبة نادي إنتر الإيطالي في ضم كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كورتيس جونز النادي : ليفربول إنتر

وذكرت ذا أتلتيك، أن إنتر جدد مساعيه لضم جونز مقابل 35 مليون يورو.

ويتبقى عام واحد في عقد جونز مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف 2027.

وأوضحت ذا أثلتيك، أن مسؤولي ليفربول يفضلون خسارة جونز مجانا عام 2027 بدلا من الموافقة على رحيله مقابل سعر أقل من قيمته التقديرية.

ولم يلعب جونز صاحب الـ25 عاما، في نادي آخر خارج ليفربول منذ تصعيده للفريق الأول عام 2020.

ولعب جونز الموسم الماضي 49 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3.

ويخوض ليفربول معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لانطلاق موسم 2026 -27.

ويخوض ليفربول 3 مباريات ودية بمعسكر أمريكا.

وحقق ليفربول الفوز أمام سندرلاند 4-2، قبل الفوز أمام ريكسهام بهدف نظيف.

ويتبقى لليفربول مباراة واحدة أمام ليدز في ختام المعسكر يوم 2 أغسطس المقبل.

ويفتتح ليفربول مبارياته في الموسم الجديد للدوري بمواجهة نيوكاسل يوم 23 أغسطس المقبل.