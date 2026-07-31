الرياضية: 3 بدائل لتعويض يايسله في أهلي جدة.. ومسعد مدربا مؤقتا

اختارت إدارة أهلي جدة السعودي 3 بدائل لتعويض المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تقديم يايسله استقالته من منصبه كمدرب لأهلي جدة.

وأشارت الرياضية إلى إدارة النادي الأهلي قررت المفاضلة بين 3 أسماء للتعاقد مع أحدهم لخلافة يايسله، وهم البرتغاليين فيتور بيريرا ونونو سانتو، والإسباني تشافي هيرنانديز.

كما أوضحت الصحيفة "يبقى الهولندي آرني سلوت، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو ضمن قائمة الخيارات المطروحة حال تعثر المفاوضات."

وسيتولى المدرب السعودي محمد مسعد قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة بعد انتهاء الإجازة التي منحها يايسله للاعبين لمدة أربعة أيام عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي، لحين التعاقد رسميًّا مع المدرب الجديد.

وذكرت سكاي سبورتس أن يايسله سيقود فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلفا لـ إيدو هاو.

وأبلغ إيدي هاو إدارة نيوكاسل برحيله عن تدريب الفريق لرغبته في الحصول على استراحة من كرة القدم، بحسب ذا أثلتيك.

وأجرى نيوكاسل محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريقي أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.