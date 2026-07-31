وفاة فرانكو باريزي أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

وفاة فرانكو باريزي

أعلن نادي ميلان الإيطالي وفاة فرانكو باريزي أسطورة النادي ومنتخب إيطاليا.

وتوفي باريزي عن عمر يناهز 66 عاما.

قبل عام، خضع باريزي لعملية جراحية لإزالة ورم رئوي وبدأ دورة علاج مناعي.

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ويعد باريزي القائد التاريخي لـ ميلان وصاحب القميص رقم 6 الذي تم حجبه عقب اعتزاله.

وخاض بقميص الروسونيري 719 مباراة على مدار 19 موسما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكتب النادي في بيانه

إن إعلان رحيل شخصٍ جسّد روح وقلب نادي ميلان أمرٌ في غاية الصعوبة. لكن على كل فردٍ في النادي، وكل مشجعي ميلان، أن يلتزموا بذكرى فرانكو باريزي.

يجب أن نكون أقوياء وأن نستجمع كل طاقاتنا، حتى في هذه الأوقات العصيبة. فقدنا فرانكو بعد أشهرٍ قليلة من آخر ظهورٍ علني له في ملعب سان سيرو المكتظ بالجماهير، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، وهو حدثٌ عالمي ساهم في جعله لا يُنسى.

تخليداً لذكرى فرانكو، نقف صفاً واحداً، مدركين أنه سيرشدنا ويدفعنا طوال مسيرتنا مع الروسونيري. إلى الأبد. لأن باريزي خالد.

وخلال مسيرته توج باريزي بـ 6 ألقاب للدوري الإيطالي و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

كما توج بلقب كأس العالم 1982 مع إيطاليا وخسر نهائي نسخة 1994 أمام البرازيل.

واعتزال باريزي في 1997، وأصبح رئيسا شرفيا لميلان منذ أكتوبر 2020.

Former AC Milan and Italy defender Baresi dead at 66

كما شارك بقميص ميلان مرتين في الدرجة الثانية وتوج باللقب في موسمي 1981 و1983.

وفاز أيضا بألقاب كأس السوبر الإيطالي 4 مرات والسوبر الأوروبي مرتين وكأس إنتركونتيننتال 3 مرات.

وحل وصيفا في جائزة الكرة الذهبية لعام 1989 خلف ماركو فان باستن.

وتواجد في التشكيل المثالي لكأس العالم 1990، واخُتير كـأفضل لاعب في القرن الماضي لنادي ميلان، ومن بين ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم من فيفا عام 2004.

Franco Baresi: Legendary AC Milan and Italy Captain Dies at 66 | Gazzetta.it

كما نعت جورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا وفاة باريزي

برحيل فرانكو باريزي، لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضًا مثالًا للوفاء والجدية والتفاني.

قائدًا لنادي ميلان والمنتخب الوطني، ارتدى نفس الألوان طوال مسيرته، مُجسدًا الإخلاص كقيمة أساسية وشارة القيادة كمسؤولية.

أثبت أنه يُمكن للمرء أن يُصبح أسطورة دون أن يتوقف عن كونه مرجعًا يُحتذى به، داخل الملعب وخارجه.

أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته، وإلى معجبيه، وإلى كل من أحبه.

فيما كتب باولو مالديني أسطورة ميلان والذي شاركه الدفاع خلال مشواره مع ميلان عبر حسابه على إنستجرام

مرحبا فرانكو، اليوم أشعر بنفس المشاعر التي انتابتني عندما لم تتمكن، لسبب أو لآخر، من النزول إلى أرض الملعب بجانبنا: كيف سنتدبر أمورنا بدون قائدنا؟

علمتني أن ألعب حتى آخر نفس، ومعنى التعلق بالقميص، وقيمة أن أكون قائداً حقيقياً. فعلت ذلك من خلال القدوة، كل يوم: كلمات قليلة، لكن أفعال كثيرة.

حميتني كطفل، ووجهتني كشاب، وألهمتني كرجل. كنت أقوى لاعب كرة قدم تشرفت باللعب معه.

أُرسل قبلاتي إلى جميع أفراد عائلتك، وخاصةً لزوجتك مورا وأبنائك إدواردو وجياناندريا.

سأفتقدك يا ​​قائد. ولكن في ضوء نجمك، سأظل أسير إلى جانبك إلى الأبد.

ميلان فرانكو باريزي وفاة فرانكو باريزي
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