الصفقة الرابعة.. محمد شكري من الأهلي إلى المصري

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد شكري

أعلن النادي المصري ضم محمد شكري قادما من النادي الأهلي.

وأصبح شكري ثاني المنضمين الصيف الحالي من الأهلي للمصري بعدما مصطفى العش.

ووقّع الظهير الأيسر على عقود انتقاله حتى 2030 مع النسور الخضر.

كلفت صفقتا انتقال محمد شكري ومصطفى العش خزائن النادي المصري 60 مليون جنيه للانتقال من الأهلي حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وأصبح شكري رابع صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي.

وكان شكري قد انتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 ولمدة ثلاثة مواسم، ثم عاد إلى الأهلي الموسم الماضي.

وخاض شكري 14 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي لكن بإجمالي 717 دقيقة فقط. ولعب البالغ من العمر 26 عاما أغلب المباريات كبديل.

الأهلي محمد شكري المصري
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