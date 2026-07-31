مواعيد مباريات الجمعة 31 يوليو - برشلونة أمام برمنجهام.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 10:50
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 يوليو والقنوات الناقلة.
ويلعب برشلونة ضد برمنجهام سيتي فيما يلعب يوفنتوس أمام نيس.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا
سبورتنج لشبونة × نوتنجهام فورست.. الساعة 10 مساءً
برمنجهام سيتي × برشلونة.. الساعة 9:45 مساءً.. عبر قناة الشارقة
نانت × الوكرة.. الساعة 7 مساءً
يوفنتوس × نيس.. الساعة 7 مساءً
لاس بالماس × نيوم.. الساعة 12
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