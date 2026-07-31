مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة أقطاي عبد الله ليست مقلقة

كشف مصدر من النادي الأهلي تطورات إصابة أقطاي عبد الله مهاجم الفريق خلال مواجهة لافيينا.

وفاز الأهلي على لافيينا وديا 7-1 ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "إصابة أقطاي عبد الله ليست مقلقة. اللاعب تعرض لكدمة بسيطة، ولم يستكمل على إثرها مباراة لافيينا الودية، وحالته جيدة للغاية".

وانضم أقطاي عبد الله للأهلي قادما من إنبي رفقة علي محمود.

وشهدت مباراة لافيينا تعرض أقطاي عبدالله للإصابة وخروجه لتلقي العلاج.

كما ظهر طاهر محمد طاهر وهو يضع قدمه في واقي للساق بسبب الإصابة في مباراة النصر السابقة.

وخاض بعض اللاعبين الدوليين وهم: إمام عاشور وزيزو وهاني ومروان عطية وياسر ابراهيم، ومعهم الوافد المغربي الجديد سفيان بن جديدة تدريبات خفيفة قبل المباراة.

الأهلي فاز على النصر 5-1 في الودية الأولى، ويواجه بترول أسيوط يوم الأربعاء قبل السفر إلى إسبانيا.

وينطلق معسكر الأهلي في إسبانيا يوم 6 أغسطس، على أن يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.