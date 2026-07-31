ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا

شن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك هجوما عنيفا ضد بعض الأشخاص ووصفهم بالمحتالين الذين أردادو السيطرة على النادي دون تحديد هويتهم.

واتخذ مجلس إدارة الزمالك ععدا من القرارات أهمها قبول استقالة جون إدوارد المدير الرياضي.

وكتب أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك عبر إكس: "نادي الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين الذين حاولوا السيطرة على قطاع كرة القدم، وشراءه بثمن بخس، ثم بيعه بمليارات الدولارات".

وأضاف "سيخلد التاريخ موقفنا الرافض لعملية الاحتيال التي تعرض لها النادي. كما قلت لكم سابقا، الزمالك له مالكون، ولا يمكن لأحد المساومة عليه. الزمالك قوي بفضل جماهيره العظيمة".

#الزمالك وقع في شوية نصابين حاولوا يستولوا على قطاع كرة القدم ويشتروه بالرخيص ويبيعوه بمليارات ووقفتنا لعملية النصب اللي كان بيتعرض ليها النادي هتتكتب في التاريخ..قولتلكوا قبل كده الزمالك ليه أصحاب وماحدش يقدر يساوم الزمالك…الزمالك قوي بجماهيره العظيمة… — Mido (@midoahm) July 30, 2026

وكان ميدو ضمن مجموعة ترفض وجود نسبة للمستثمرين أكبر من مجلس إدارة الزمالك في ملف شركة الكرة.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق إطلاق شركة كرة القدم في في إطار رؤية استراتيجية بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.. طالع التفاصيل

كما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري بعدما حصل على الرخصة الإفريقية.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.