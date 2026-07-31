وفد اتحاد الكرة يحصل على شهادات المشاركة في ورشة فيفا بتنزانيا

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة

حصل وفد الاتحاد المصري لكرة القدم على شهادات المشاركة في ورشة العمل، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا بمدينة زنجبار في تنزانيا.

وضم الوفد كل من: جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وعبدالستار صبري وكريم أيمن مدربي منتخب الناشئين.

وأقيمت الورشة بهدف تبادل الخبرات في مجالات تطوير المدربين واختيار وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية. وشهدت الورشة مشاركة ممثلي منتخبات مصر وتنزانيا والسنغال والكاميرون والمغرب والجزائر والكونغو ومالي وكوت ديفوار وموزمبيق.

واستمرت على مدار أربعة أيام بإجمالي 32 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من المحاضرين والخبراء من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا، تحت إشراف ممثلي "فيفا" و"كاف" وبرنامج تطوير المواهب.

وتناولت الورشة أحدث أساليب تطوير وتأهيل المدربين، إلى جانب طرق اكتشاف واختيار وإعداد لاعبي منتخبات الشباب والناشئين، واختتمت فعاليات الورشة بمنح المشاركين شهادات إتمام ومشاركة في البرنامج.

اتحاد الكرة المصري عبد الستار صبري وفد اتحاد الكرة
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