سكاي: نيوكاسل يحسم التعاقد مع يايسله لخلافة إيدي هاو

حسم نيوكاسل يونايتد اتفاقه مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، ليتولى قيادة الفريق خلفًا لإيدي هاو.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فقد توصل نيوكاسل إلى اتفاق كامل مع يايسله بشأن البنود الشخصية، كما تقرر إتمام انتقاله بشكل فوري.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد المدرب، بينما أبلغ الأهلي السعودي رسميا برحيله.

ومن المنتظر أن يوقع يايسله، البالغ من العمر 38 عاما، عقدا يمتد حتى صيف 2030، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ أولى تجاربه التدريبية في الدوري الإنجليزي.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.