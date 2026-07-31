مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الليبي علي يوسف

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

علي يوسف - نانت ضد باريس سان جيرمان

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع المدافع الدولي الليبي علي يوسف.

ويلعب علي يوسف ضمن صفوف نانت الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "الليبي علي يوسف، مدافع نانت، ضمن المرشحين لتدعيم خط الدفاع".

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واستدرك " لكن الأمر يعتمد أولا على حسم ملف محمد علي بن رمضان، ثم التفكير في ضم محترف جديد".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حسين عموتة لا يمانع رحيل محمد علي بن رمضان. رتوش بسيطة تفصل الشمال القطري عن الاتفاق مع الأهلي على ضم اللاعب مقابل مليون و700 ألف دولار".

علي يوسف انضم إلى نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأفريقي التونسي.

ووقع يوسف عقدا مع نانت الفرنسي لمدة موسمين ونصف ينتهي في صيف 2028.

وزامل اللاعب الليبي، المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يلعب مع نادي نانت لكنهما فشلا في إنمقاذه من الهبوط.

وارتبط اسم علي يوسف بالنادي الأهلي في فترات انتقالات سابقة لكنه لم ينضم إلى القلعة الحمراء، لكن اسمه عاد من جديد هذا الصيف.

علي يوسف نانت الأهلي
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