زد يتعاقد مع الفلسطيني وجدي نبهان

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 00:00

كتب : عمرو نبيل

وجدي نبهان - زد

أتم نادي زد إجراءات التعاقد مع الفلسطيني وجدي نبهان لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم نبهان إلى زد قادما من نادي الوحدات الأردني.

وأعلن زد اليوم الخميس تعاقده مع نبهان بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
زد يفوز على خورفكان الإماراتي بثلاثية وديا "الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر زد يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكر تركيا خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد

وكان زد قد أعلن في وقت سابق ضم محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي وسيراميكا والزمالك السابق.

كما تعاقد مع محمود أوكا جناح نادي حرس الحدود لتدعيم خطه الهجومي.

ويخوض نادي زد معسكرا في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وسافر زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني للفريق، إلى تركيا لإقامة معسكر هناك، للاستعداد لأول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة زد وصيف الكأس، في بطولة الكونفدرالية إلى جانب النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري.

وفاز زد على خورفكان 3-1 في مباراة ودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

زد وجدي نبهان محمد شوقي
نرشح لكم
ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الليبي علي يوسف خبر في الجول - عموتة لا يمانع رحيل بن رمضان.. ورتوش بسيطة تفصله عن الشمال القطري عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين خبر في الجول - القناة يقدم عرضا للتعاقد مع محمد عادل أشرف نصار: لم تصلنا أي عروض لـ أسامة فيصل.. ولا نميل لبيع اللاعبين لـ الزمالك في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
أخر الأخبار
ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 8 دقيقة | الكرة المصرية
وفد اتحاد الكرة يحصل على شهادات المشاركة في ورشة فيفا بتنزانيا 23 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: نيوكاسل يحسم التعاقد مع يايسله لخلافة إيدي هاو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الليبي علي يوسف 48 دقيقة | الدوري المصري
بعد يويفا.. كونكاكاف يرفض مقترح فيفا لبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين 49 دقيقة | أمريكا
زد يتعاقد مع الفلسطيني وجدي نبهان 59 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته في كأس العالم.. هيثم حسن يعود لتدريبات ريال أوفييدو ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الخامسة.. ريال مدريد يتعاقد مع كارلوس إيسبي ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 4 اعتزال أحمد حجازي