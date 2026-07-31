زد يتعاقد مع الفلسطيني وجدي نبهان

أتم نادي زد إجراءات التعاقد مع الفلسطيني وجدي نبهان لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم نبهان إلى زد قادما من نادي الوحدات الأردني.

وأعلن زد اليوم الخميس تعاقده مع نبهان بشكل رسمي.

وكان زد قد أعلن في وقت سابق ضم محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي وسيراميكا والزمالك السابق.

كما تعاقد مع محمود أوكا جناح نادي حرس الحدود لتدعيم خطه الهجومي.

ويخوض نادي زد معسكرا في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وسافر زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني للفريق، إلى تركيا لإقامة معسكر هناك، للاستعداد لأول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة زد وصيف الكأس، في بطولة الكونفدرالية إلى جانب النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري.

وفاز زد على خورفكان 3-1 في مباراة ودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.