بعد مشاركته في كأس العالم.. هيثم حسن يعود لتدريبات ريال أوفييدو

عاد الدولي المصري هيثم حسن إلى تدريبات ريال أوفييدو، استعدادا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني للموسم الجديد، بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

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وانضم هيثم حسن إلى معسكر الفريق، ليبدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد، في ظل سعي ريال أوفييدو للعودة سريعا إلى الدوري الإسباني، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وشارك الجناح المصري مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يحصل على راحة عقب نهاية البطولة، ليعود الآن إلى التدريبات الجماعية.

وكتب الحساب الرسمي لريال أوفييدو على منصة إكس عند عودة اللاعب للتدريبات: "الفرعون عاد إلى منزله بالفعل".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم هيثم حسن بالرحيل عن ريال أوفييدو، إذ تلقى اللاعب عدة عروض، كان أبرزها من سيلتيك الاسكتلندي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وبذلك يواصل هيثم حسن مشواره مع ريال أوفييدو في الوقت الحالي، مع استمراره ضمن صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.