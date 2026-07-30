ريال مدريد يتعاقد مع كارلوس إيسبي

الخميس، 30 يوليه 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

كارلوس إيسبي

أعلن ريالم تعاقده رسميا مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إيسبي قادما من ليفانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي المقابل أعلن ليفانتي أن الصفقة أصبحت أكبر عملية بيع للاعب تخرج من أكاديمية النادي في تاريخه، مؤكدا أن انتقال إيسبي يعكس التطور الكبير الذي حققه اللاعب خلال السنوات الماضية.

ولم يذكر النادي قيمة الصفقة، لكن صحيفة آس الإسبانية ذكرت أن ليفانتي يتمسك بدفع الشرط الجزائي للاعب المقدر بـ25 مليون يورو.

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وانضم إيسبي إلى ليفانتي في صيف 2022 ضمن فريق الشباب، قبل أن يفرض نفسه سريعا ويقود الفريق للتتويج بلقب الدوري، ثم يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في فبراير 2024.

ولعب المهاجم دورا بارزا في صعود ليفانتي إلى الدوري الإسباني، بعدما شارك في 36 مباراة بدوري الدرجة الثانية وسجل 6 أهداف.

وواصل اللاعب تألقه في موسمه الأول بالليجا، إذ خاض 25 مباراة وسجل 11 هدفا، ليتوج هدافا للفريق، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر مارس، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما في المسابقة بنهاية الموسم.

وأنهى إيسبي مسيرته مع ليفانتي بعدما خاض 66 مباراة بقميص الفريق الأول، سجل خلالها 20 هدفا، كما مثل منتخبي إسبانيا تحت 19 وتحت 20 عاما.

ووصل ريال مدريد إلى صفقته الخامسة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث ضم كل من: مارك كوكوريا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبيرناردو سيلفا.

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