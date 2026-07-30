خبر في الجول - عموتة لا يمانع رحيل بن رمضان.. ورتوش بسيطة تفصله عن الشمال القطري

الخميس، 30 يوليه 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - بن رمضان

أبدى المغربي حسين عمووتة مدرب الأهلي موافقته على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان.

وتلقى الأهلي عرضا من الشمال القطري للتعاقد مع بن رمضان هذا الصيف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين عموتة لا يمانع رحيل محمد علي بن رمضان. رتوش بسيطة تفصل الشمال القطري عن الاتفاق مع الأهلي على ضم اللاعب مقابل مليون و700 ألف دولار".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب مؤتمر توروب: الحفاظ على المستوى الجيد صعب.. ولهذا لم أشرك بن رمضان في الذهاب المساهمة التهديفية السادسة.. بن رمضان يفتتح أهدافه مع الأهلي في الدوري أمام الإسماعيلي

وقال مصدر من الاهلي في وقت سابق عبر لـFilGoal.com: "الأهلي تلقى عرضين من الحزم السعودي والشمال القطري للتعاقد مع بن رمضان".

وأضاف "تم إبلاغ اللاعب بالعروض واللاعب رحب بها وذلك في حالة إن الأهلي منفتح لبيعه".

وأتم تصريحاته "ولذلك القرار الأقرب هو الموافقة على رحيله خاصة أن بهذا القرار سيعوض النادي المبلغ الذي دفعه وسيحقق مكاسب مالية إضافية".

وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.

وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

الأهلي محمد علي بن رمضان الشمال القطري
نرشح لكم
عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين خبر في الجول - القناة يقدم عرضا للتعاقد مع محمد عادل أشرف نصار: لم تصلنا أي عروض لـ أسامة فيصل.. ولا نميل لبيع اللاعبين لـ الزمالك في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك الأهلي يعلن انتقال أحمد عابدين إلى وادي دجلة "الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر خبر في الجول - الأهلي يرفض عرضا من كونيا سبور التركي لضم إمام عاشور
أخر الأخبار
بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.. هيثم حسن يعود لتدريبات ريال أوفييدو 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يتعاقد مع كارلوس إيسبي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عموتة لا يمانع رحيل بن رمضان.. ورتوش بسيطة تفصله عن الشمال القطري 31 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي يهزم دبا الفجيرة بثلاثية وديا 33 دقيقة | الكرة المصرية
عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب 40 دقيقة | الكرة المصرية
آس: ريال مدريد يضغط للتعاقد مع كارلوس إيسبي لتعويض رحيل جونزالو جارسيا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا عرضا من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا ولكن ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يكتسح جايس بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 4 اعتزال أحمد حجازي