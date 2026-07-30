خبر في الجول - عموتة لا يمانع رحيل بن رمضان.. ورتوش بسيطة تفصله عن الشمال القطري

أبدى المغربي حسين عمووتة مدرب الأهلي موافقته على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان.

وتلقى الأهلي عرضا من الشمال القطري للتعاقد مع بن رمضان هذا الصيف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين عموتة لا يمانع رحيل محمد علي بن رمضان. رتوش بسيطة تفصل الشمال القطري عن الاتفاق مع الأهلي على ضم اللاعب مقابل مليون و700 ألف دولار".

وقال مصدر من الاهلي في وقت سابق عبر لـFilGoal.com: "الأهلي تلقى عرضين من الحزم السعودي والشمال القطري للتعاقد مع بن رمضان".

وأضاف "تم إبلاغ اللاعب بالعروض واللاعب رحب بها وذلك في حالة إن الأهلي منفتح لبيعه".

وأتم تصريحاته "ولذلك القرار الأقرب هو الموافقة على رحيله خاصة أن بهذا القرار سيعوض النادي المبلغ الذي دفعه وسيحقق مكاسب مالية إضافية".

وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.

وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.