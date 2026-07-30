البنك الأهلي يهزم دبا الفجيرة بثلاثية وديا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

واصل البنك الأهلي نتائجه الإيجابية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حقق فوزا وديا على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية البنك الأهلي كل من: أحمد أمين أوفا، وياو أنور، وسيد نيمار.

وأقيمت المباراة ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدير الفني أيمن الرمادي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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ويستعد البنك الأهلي لخوض مواجهة ودية جديدة أمام طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الموسم.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي الدوري في المركز الثالث من مجموعة تفادي الهبوط برصيد 48 نقطة.

البنك الأهلي دبا الفجيرة
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