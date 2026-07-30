عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب

الخميس، 30 يوليه 2026 - 23:16

كتب : محمد جمال

عصام عبد الفتاح

شدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن اختيارات أطقم الحكام لمباريات الموسم الجديد ستكون وفقا لمعايير دقيقة.

وتولى عصام عبد الفتاح مهمة رئاسة لجنة الحكام خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

وقال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "اختيار أطقم التحكيم سيكون وفق معايير فنية وبدنية دقيقة، بما يضمن الدفع بالأفضل فقط لإدارة مباريات الدوري".

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وأضاف "لجنة الحكام ستعتمد في تقييم الحكام على الأداء الفنى، واللياقة البدنية، والثقافة التحكيمية، إلى جانب تقارير الأداء في الموسم الماضي، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية لإدارة مباريات الموسم الجديد".

وتابع "معسكرات الحكام ستتضمن شرح أحدث التعديلات على قانون اللعبة، إلى جانب التنسيق مع لجنة المسابقات بشأن عدد من التعديلات التنظيمية، بما يسهم في توحيد الرؤية قبل انطلاق المنافسات".

وشدد "الانضباط سيكون الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، يجهز لمفاجأة كبيرة للحكام، سيتم الإعلان عنها خلال المعسكرات، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم".

وواصل "سنعمل على توسيع قاعدة الحكام الجاهزين لتجنب تكرار إسناد المباريات للحكام أنفسهم، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة في إدارة مباريات جميع الأندية".

وأجاب "مبدأ الثواب والعقاب؟ أي حكم يخطئ سيُحاسب، وسيكون ذلك واضحا للجميع، كما سنعمل على تحليل الحالات التحكيمية بشكل علمي وإعلانها للرأي العام بصورة دورية، دعما لمبدأ الشفافية وتطوير الأداء التحكيمى".

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واختتمت اليوم، الخميس، اختبارات اللياقة البدنية "كوبر" للحكام الدوليين وحكام الدورى الممتاز والمحترفين والحكام المساعدين، والتي أقيمت على ملاعب نادي النصر، وذلك بحضور عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، في أول ظهور رسمي له منذ توليه رئاسة اللجنة.

وشهدت الاختبارات حضور 44 حكم ساحة، نجح منهم 36 حكمًا، فيما لم يجتز الاختبار 8 حكام، كما حضر 72 حكمًا مساعدًا، نجح منهم 52 مساعدًا، بينما لم يجتز الاختبار 20 مساعدًا.

وأقيمت الاختبارات وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمن البرنامج، الذي وضعه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية لتجهيز الحكام، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، في إطار خطة رفع الكفاءة البدنية والفنية لعناصر التحكيم.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتولى فيها عصام عبد الفتاح مهمة رئاسة لجنة الحكام.

عصام عبد الفتاح اتحاد الكرة لجنة الحكام
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