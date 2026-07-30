آس: ريال مدريد يضغط للتعاقد مع كارلوس إيسبي لتعويض رحيل جونزالو جارسيا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

كارلوس إيسبي

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع كارلوس إيسبي مهاجم ليفانتي، لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم جونزالو جارسيا إلى فولام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن المهاجم البالغ من العمر 21 عاما أصبح أحد أبرز الأسماء على طاولة النادي الملكي، في ظل بحث الإدارة عن مهاجم يؤدي دور البديل لكيليان مبابي.

وأوضح التقرير أن عقد إيسبي مع ليفانتي يمتد حتى صيف 2028، بينما يتمسك النادي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو للموافقة على رحيله.

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وأشار التقرير إلى أن هال سيتي كان قريبا للغاية من حسم الصفقة، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى ليفانتي، لكن دخول ريال مدريد على خط المفاوضات هدد بإفشال انتقال اللاعب إلى النادي الإنجليزي.

وكشف التقرير عن بدء اتصالات أولية بين ريال مدريد وليفانتي، إلى جانب التواصل مع ممثلي اللاعب، فيما يفضل إيسبي التريث وأوقف مؤقتا جميع العروض الأخرى انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات مع النادي الملكي.

ويرى ريال مدريد أن إيسبي يمتلك المواصفات التي يبحث عنها الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو، إذ لا يستهدف النادي التعاقد مع نجم جديد، بل مع مهاجم قادر على أداء الدور الذي كان يقوم به خوسيلو، سواء بإراحة مبابي أو منح الفريق حلولا هجومية مختلفة داخل منطقة الجزاء.

وخاض المهاجم الإسباني موسما مميزا مع ليفانتي، إذ سجل 13 هدفا في 27 مباراة بمختلف المسابقات، وأسهم في بقاء فريقه بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

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