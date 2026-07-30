مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا عرضا من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا ولكن

الخميس، 30 يوليه 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

هدف واحتفال بيزيرا لاعب الزمالك ضد بيراميدز

كشف مصدر من الزمالك حقيقة تلقي النادي عرضا من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي للتعاقد مع البرازيلي جوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

الزمالك

وترددت أنباء عن رغبة شباب أهلي دبي في ضم الجناح البرازيلي.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من نادي شباب الأهلي دبي لضم جوان بيزيرا، لكن من الصعب التفريط في خدمات اللاعب".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي معتمد جمال يتحدث عن مصيره مع الزمالك.. وهل عوض بيزيرا رحيل زيزو؟

وأضاف "نحاول حاليا حل أزمة مستحقات وكيله قبل إتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله".

وتسببت أزمة مالية بين وكيل أعمال البرازيلي خوان بيزيرا ونادي الزمالك في توقف التواصل بين الطرفين خلال الأيام الماضية، رغم اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن بيزيرا تجاهل اتصالات مسؤولي الزمالك منذ أسبوع، بسبب أزمة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بوكيل أعماله.

وبدأت الأزمة منذ فترة، بعدما أنهى الزمالك سداد جميع مستحقات اللاعب، إلى جانب مستحقات ناديه السابق، فيما طالب وكيل أعماله بالحصول على النسبة المالية المستحقة له بعد إتمام إجراءات الصفقة.

وبدأ الزمالك التواصل مع وكيل أعمال بيزيرا من أجل تسوية مستحقاته، وإنهاء الأزمة بشكل نهائي، تمهيدا لإغلاق الملف بالكامل.

وفي الوقت ذاته أخطر مجلس إدارة الزمالك اللاعب رسميا بموعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

وخاض بيزيرا مع نادي الزمالك 44 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 12 آخرين في مختلف البطولات.

وتوج البرازيلي مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي وساهم في بطولة الدوري بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

وأعلن الزمالك، انطلاق معسكر الفريق يوم الجمعة 31 يوليو، استعدادا لموسم 2026-2027.

وأخطر معتمد جمال مدرب الزمالك، اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك بيزيرا شباب الأهلي دبي
نرشح لكم
البنك الأهلي يهزم دبا الفجيرة بثلاثية وديا عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب التجربة الثانية لعموتة.. الأهلي يفوز على لافيينا بسباعية زد يفوز على خورفكان الإماراتي بثلاثية وديا أشرف نصار: لم تصلنا أي عروض لـ أسامة فيصل.. ولا نميل لبيع اللاعبين لـ الزمالك في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك الأهلي يعلن انتقال أحمد عابدين إلى وادي دجلة "الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
خبر في الجول - عموتة لا يمانع رحيل بن رمضان.. ورتوش بسيطة تفصله عن الشمال القطري 15 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي يهزم دبا الفجيرة بثلاثية وديا 16 دقيقة | الكرة المصرية
عصام عبد الفتاح: الاختيارات ستكون وفق معايير دقيقة.. وأي حكم يخطئ سيُحاسب 23 دقيقة | الكرة المصرية
آس: ريال مدريد يضغط للتعاقد مع كارلوس إيسبي لتعويض رحيل جونزالو جارسيا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا عرضا من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا ولكن ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يكتسح جايس بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى إخطارا من فيفا لشكوى أتلتيكو مدريد في صفقة ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
الإجمالي 113-4.. بايرن ميونيخ يكتسح روتاخ إيجرن بـ 15 هدفا ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 4 اعتزال أحمد حجازي