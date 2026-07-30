بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يكتسح جايس بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي

قلب نورشيلاند الدنماركي تأخره ذهابا أمام جايس السويدي إلى انتصار كاسح بنتيجة 6-0، ليحجز مقعده في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

إبراهيم عادل النادي : نورشيلاند نورشيلاند

وسجل سداسية نورشيلاند كل من: رونار نورهام هدفان، فيلوم بيرتيلسن، و هيالته بوي راسموسن، برينس أمواكو جونيور، ونيكلاس روجكيار.

وشارك الدولي المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

وكان نورشيلاند قد تعرض للهزيمة مباراة الذهاب في السويد بهدف دون رد، قبل أن يرد بقوة في لقاء الإياب ويحقق الفوز بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وافتتح رونار نورهايم التسجيل مبكرا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فيلوم بيرتيلسن الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز هيالته بوي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث، لينتهي الشوط بتفوق نورشيلاند بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الدنماركي هيمنته، فسجل رونار نورهايم هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يضيف برينس أمواكو جونيور الهدف الخامس مستغلا خطأ من حارس جايس.

واختتم نيكلاس روجكيار مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس، ليقود نورشيلاند إلى تأهل مستحق للدور الثالث من التصفيات.