موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى إخطارا من فيفا لشكوى أتلتيكو مدريد في صفقة ألفاريز

الخميس، 30 يوليه 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - باو كوبارسي

تلقى نادي برشلونة إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد بشأن مفاوضات النادي الكتالوني مع خوليان ألفاريز.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

برشلونة

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، اتهم أتلتيكو مدريد برشلونة بالتفاوض مع المهاجم الأرجنتيني دون الحصول على موافقة النادي، رغم ارتباط اللاعب بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

ومن المنتظر أن يمنح الاتحاد الإسباني برشلونة مهلة رسمية لتقديم دفاعه والرد على الاتهامات.

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في المقابل يرى برشلونة أن الشكوى لن تؤدي إلى أي عقوبات، مؤكدا أن خوليان ألفاريز أعلن بنفسه رغبته في الرحيل.

كما يشير النادي الكتالوني إلى أنه تقدم بعرض رسمي بقيمة 100 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد، وليس إلى اللاعب بشكل مباشر.

وأوضح التقرير أن برشلونة لم يغلق ملف التعاقد مع ألفاريز، وكان ينتظر خطوة جديدة من اللاعب تمهيدا لتقديم محاولة أخيرة لضمه.

في المقابل يتمسك أتلتيكو مدريد باستمرار مهاجمه، بعدما أكد رئيس النادي إنريكي سيريزو في وقت سابق أن اللاعب ليس للبيع.

وخاض ألفاريز مع أتلتيكو مدريد 106 مباراة مسجلا 49 هدفا وصنع 17 آخرين.

برشلونة خوليان ألفاريز
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