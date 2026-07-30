الإجمالي 113-4.. بايرن ميونيخ يكتسح روتاخ إيجرن بـ 15 هدفا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا أمام روتاخ إيجرن القابع في دوري الدرجة الثامنة الألماني بنتيجة 15-0.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من: أليكساندر بافلوفيتش هدف، وأريون إبراهيموفيتش هدفان، وفيليبي شافيز هدفان، ومايكون كاردوزو هدفان، وأرميندو سايب هدفان، وباستيان أسومو هدفان، وجواو بالينيا هدف، وجوشوا كيميتش هدف، وسكيندر نوراج.

ووصل إجمالي الأهداف المسجلة في مواجهة الفريقان لـ 113-4 وجائت المباريات السابقة كالتالي:

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14-1 عام 2006

20-2 عام 2018

23-0 عام 2019

27-0 عام 2023

14-1 عام 2024

15-0 مساء اليوم الخميس

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة الثامنة بهدف عن طريق بافالوفيتش.

وأضاف أريون إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وعزز فرانشيسكو تشافيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة العاشرة.

وعاد فرانشيسكو تشافيز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لبايرن في الدقيقة 13.

وسجل أريون إبراهيموفيتش الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واختتم ماتيوس كاردوزو أهداف الشوط الأول بإحراز الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز ماتيوس كاردوزو الهدف السابع في الدقيقة 50.

وأضاف آرمين سيب الهدف الثامن في الدقيقة 51، وسجل جواو بالينيا الهدف التاسع في الدقيقة 56.

وعاد آرمين سيب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والعاشر لبايرن في الدقيقة 59.

وأحرز بوباكار سيدي نداي الهدف الحادي عشر في الدقيقة 66، وأضاف برايان أسومو الهدف الثاني عشر في الدقيقة 67.

وسجل بافالوفيتش الهدف الثالث عشر في الدقيقة 72، وأحرز جوشوا كيميتش الهدف الرابع عشر في الدقيقة 86.

واختتم سكيندر نوراج التسجيل بالهدف الخامس عشر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليحقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا في مبارياته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ روتاخ إيجرن
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