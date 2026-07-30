الإنجليزي الرابع.. إنتر يتعاقد مع جون ستونز

أتم نادي إنتر إجراءات التعاقد مع الدولي الإنجليزي جون ستونز.

وانضم ستونز إلى إنتر بعد نهاية تجربته مع مانشستر سيتي.

وأعلن إنتر التعاقد مع ستونز اليوم الخميس بشكل رسمي.

وبات جون ستونز الإنجليزي الرابع في تاريخ إنتر بعد كل من: جيري هيتشنز.. 1961-1962، وبول إنس.. 1995-1997، أشلي يونج.. 2020-2021.

وقال ستونز بعد وصوله في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "سعيد بوجودي هنا، أراكم قريبًا".

وسينضم ستونز إلى إنتر لمدة موسمين حتى يونيو 2028.

وسيتقاضى ستونز 4 ملايين يورو عن الموسم الواحد.

وانتهت رحلة جون ستونز مع مانشستر سيتي بعد 10 سنوات مع الفريق.

ستونز ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى أرسنال قبل ظهور إنتر في الصورة بقوة.

وشارك ستونز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وساهم في تحقيق المركز الثالث بعدما انتصروا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض ستونز مع مانشستر سيتي 295 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 9 آخرين.