التجربة الثانية لعموتة.. الأهلي يفوز على لافيينا بسباعية

حقق الأهلي فوزا عريضا على لافيينا وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على لافيينا 7-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب التتش.

وسجل المغربي أشرف بنشرقي هدف الأهلي الأول، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وعزز محمد عبد الله تقدم الاهلي وسجل الهدف الثالث، قبل أن يقلص عادل نور النتيجة ويسجل أول أهداف لافيينا.

وسجل نيتس جراديشار الهدف الرابع للأهلي، قبل أن يضيف محمد شريف الهدفين الخامس والسادس.

واختتم جراديشار أهداف الاهلي وسجل الهدف السابع لفريقه والثاني الشخصي له.

وشهدت المباراة تعرض أقطاي عبدالله للإصابة وخروجه لتلقي العلاج.

كما ظهر طاهر محمد طاهر وهو يضع قدمه في واقي للساق بسبب الإصابة في مباراة النصر السابقة.

وخاض بعض اللاعبين الدوليين وهم: إمام عاشور وزيزو وهاني ومروان عطية وياسر ابراهيم، ومعهم الوافد المغربي الجديد سفيان بن جديدة تدريبات خفيفة قبل المباراة.

الأهلي فاز على النصر 5-1 في الودية الأولى، ويواجه بترول أسيوط يوم الأربعاء قبل السفر إلى إسبانيا.

وينطلق معسكر الأهلي في إسبانيا يوم 6 أغسطس، على أن يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.