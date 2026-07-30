لمزاملة عبد القادر.. الكرمة العراقي يتعاقد مع النيجيري دانييل جيبولا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

دانييل جيبولا - الكرمة العراقي

أتم نادي الكرمة العراقي إجراءات التعاقد مع النيجيري دانييل جيبولا.

وانضم دانييل جيبولا إلى الكرمة قادما من نادي القوة الجوية العراقي.

وأعلن نادي الكرمة مساء اليوم الخميس ضم دانييل جيبولا بشكل رسمي.

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وبذلك انضم جيبولا إلى الكرمة لمزاملة المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق.

وكان الكرمة قد تعاقد مع صامويل أمادي لاعب سيراميكا كليوباترا الذي تألق مع سموحة الموسمين الماضيين.

ويتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب نادي الكرمة العراقي.

الكرمة العراقي دانييل جيبولا - الكرمة العراقي
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