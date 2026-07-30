بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين
الخميس، 30 يوليه 2026 - 20:22
كتب : FilGoal
أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع شادي حسين لاعب الأهلي السابق.
شادي حسين
النادي : المقاولون العرب
وبات شادي حسين لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع زد.
وأعلن المقاولون العرب اليوم الخميس ضم شادي حسين بشكل رسمي.
وكان شادي حسين قريبا من الانتقال لغزل المحلة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.
وشارك شادي حسين مع زد في 31 مباراة الموسم الماضي.
ونجح البالغ من العمر 33 عاما في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.
خلال مسيرته ارتدى شادي حسين قمصان الأهلي وسيراميكا كليوباترا وزد.
نرشح لكم
خبر في الجول - القناة يقدم عرضا للتعاقد مع محمد عادل أشرف نصار: لم تصلنا أي عروض لـ أسامة فيصل.. ولا نميل لبيع اللاعبين لـ الزمالك في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك الأهلي يعلن انتقال أحمد عابدين إلى وادي دجلة "الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر خبر في الجول - الأهلي يرفض عرضا من كونيا سبور التركي لضم إمام عاشور مواعيد مباريات الخميس 30 يوليو - الأهلي أمام لافيينا.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد الزمالك: هذه حقيقة تأخر اللاعبين عن المشاركة في المعسكر.. وسنتدرب خارج ميت عقبة