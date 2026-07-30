بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع شادي حسين لاعب الأهلي السابق.

وبات شادي حسين لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع زد.

وأعلن المقاولون العرب اليوم الخميس ضم شادي حسين بشكل رسمي.

وكان شادي حسين قريبا من الانتقال لغزل المحلة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وشارك شادي حسين مع زد في 31 مباراة الموسم الماضي.

ونجح البالغ من العمر 33 عاما في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

خلال مسيرته ارتدى شادي حسين قمصان الأهلي وسيراميكا كليوباترا وزد.