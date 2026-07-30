الإصابة تحرم اتحاد جدة من 4 لاعبين أمام ملقا الإسباني

يفتقد نادي اتحاد جدة السعودي لخدمات 4 لاعبين خلال مواجهة ملقا الإسباني وديا.

ويلعب اتحاد جدة ضد ملقا وديا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد أن الجهاز الطبي للفريق قرر إراحة اللاعبين عبد الرحمن العبود، ويوسف النصيري ومروان الصحفي، وفرحة الشمراني، وعدم إشراكهم أمام ملقا بعد تعرّضهم لإجهاد عضلي بسيط.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء ضمن خطة احترازية تهدف إلى الوقاية من أي إصابات بدنية، والحد من تفاقم أي إصابات عضلية.

ويخضع اللاعبون حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيداً لعودتهم إلى المشاركة مع الفريق حالما تسمح حالتهم الطبية بذلك.

ويخوض اتحاد جدة معسكرا تحضيريا في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد.