إيراولا: أريد أفضل نسخة من فيرتز.. وجوميز سيغيب لعدة أسابيع

أكد أندوني إيراولا مدرب ليفربول أنه أصبح أكثر جاهزية بعد عام من العمل في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووقع إيراولا على عقدا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2028 ليتولى المهمة خلفا للمقال أرني سلوت.

وقال إيراولا في تصريحات عبر ليفربول إيكو: "أعتقد أنني الآن أفضل مما كنت عليه في العام الماضي، بعدما اكتسبت عاما إضافيا من الخبرة في الدوري الإنجليزي".

وواصل "التحدي الآن مختلف، فالتوقعات أصبحت أكبر، وعلي كمدرب أن أتأقلم خططيا مع ظروف جديدة، الجولة التحضيرية تسير بشكل جيد وأنا سعيد، لكن لا يزال علينا دمج اللاعبين أصحاب الخبرة بشكل كامل، نسير في الاتجاه الصحيح".

وعن فلوريان فيرتز قال: "مثل بقية اللاعبين، لكن مع فلوريان بشكل خاص، نحتاج إلى أفضل نسخة منه".

وأضاف "نعرف جيدا ما يمكن أن يقدمه، فهو يناسب أسلوب لعبنا، أراه في مركز خلف المهاجم، وسنبدأ العمل معه في هذا الدور".

وكشف "إنه لاعب متكامل، ونريد أن نضيف إلى إمكانياته المزيد، وهو في حالة ذهنية ممتازة".

وأتم حديثه بإصابة جو جوميز وقال: "جو يعاني من إصابة، وهذا كان واضحا، سيغيب لعدة أسابيع".

وخاض إيراولا في مسيرته التدريبية 341 مباراة، محققا 135 انتصارا، و93 تعادلا، و113 هزيمة.