زد يفوز على خورفكان الإماراتي بثلاثية وديا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

زد

حقق ناد زد انتصارا ثمينا على خورفكان الإماراتي وديا.

ويخوض نادي زد معسكرا في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وفاز زد على خورفكان 3-1 في مباراة ودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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وسافر زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني للفريق، إلى تركيا لإقامة معسكر هناك، للاستعداد لأول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة زد وصيف الكأس، في بطولة الكونفدرالية إلى جانب النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري.

ويعد زد ثاني فريق مصري يقيم معسكره في تركيا هذا الصيف، بعد بيراميدز.

وجاءت مباريات زد الودية في معسكر تركيا على النحو التالي:

30 يوليو الساعة 5 مساءً أمام خورفكان الإماراتي.. انتهت بفوز زد 3-1.

2 أغسطس 5 مساءً أمام السالمية الكويتي

6 أغسطس 5 مساءً أمام المحرق البحريني

9 أغسطس 7 مساءً أمام كوجالي سبور التركي

نادي زد نادي خورفكان
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