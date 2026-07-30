لانس يقترب من صفقة عربية جديدة

الخميس، 30 يوليه 2026 - 19:09

كتب : FilGoal

لانس - سعود عبد الحميد

اقترب نادي لانس الفرنسي من تدعيم صفوفه بضم لاعب عربي جديد.

ويضم وصيف الدورلاي الفرنسي بين صفوفه الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن لانس توصل إلى اتفاق مع فريق شارلرواه البلجيكي لضم لاعب الوسط الجزائري ياسين تيتراوي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن لانس سيضم تيتراوي مقابل 10 مليون يورو و سيمضي عقدا حتي 2030.

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وأشارت التقارير إلى أن تيطراوي فضل الانتقال إلى لانس رغم تلقيه عرضا مغريا من أولمبياكوس اليوناني.

وأوضحت أن أولمبياكوس عرض 6 ملايين يورو للتعاقد مع تيطراوي بخلاف راتبه السنوي لكنه رفض.

تيطراوي صاحب الـ23 عاما كان ضمن قائمة منتخب الجزائر في كأس العالم 2026 لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الخضر.

لانس الفرنسي منتخب الجزائر
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