بعد 114 عاما.. استبعاد بريشيا من المنافسات الإيطالية وبدء إجراءات الإفلاس

أعلنت محكمة بريشيا استبعاد نادي بريشيا من الدوريات الاحترافية بعد 114 عاما من إنشائه.

ويأتي ذلك لعدم دفع مستحقات التسجيل في المسابقات المحلية، وسيبدأ إجراءات الإفلاس.

وتقدر النادي ديونه بـ 20 مليون يورو لم يستطع دفعها، وأيضا لم يستطع دفع قيمة المشاركة في المسابقات المحلية قبل يوم 30 يونيو الماضي.

ورغم حصول النادي على 6 ملايين يورو من قيمة انتقال ساندرو تونالي لاعب الفريق السابق إلى توتنام من نيوكاسل إلا أنها لم تكن كافية.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن أموال صفقة تونالي لن تدخل خزائن النادي بل ستودع في صندوق فيفا.

واحتل بريشيا الموسم الماضي المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وجاءت المشاركة الأخيرة للفريق في الدوري الإيطالي موسم 2019-20.

ويعد أندريا بيرلو ولوكا توني وبيب جوارديولا وروبرتو باجيو من بين أبرز من ارتدى قميص النادي الأزرق في إيطاليا.