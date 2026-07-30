الهلال يطمئن على إصابة سافيتش.. وعودة روبن نيفيز

أطمأن نادي الهلال على الصربي سيرجي سافيتش نجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مولودية الجزائر.

وخسر الهلال من مولودية الجزائر 2-0 وديا في مباراة تعرض خلالها سافيتش للإصابة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إصابة سافيتش عباراة عن كدمة بالساق وليست مقلقة.

في المقابل عاد الدولي البرتغالي روبن نيفيز لصفوف الهلال وشارك في تدريبات الفريق بعد فراغه من إجازته.

وشارك نيفيز مع البرتغال في كأس العالم 2026 في البطولة التي توج بلقبها منتخب إسبانيا.

ويواصل الهلال تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويفتتح الهلال مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي يوم 14 أغسطس.