تشيزني: الدوري الإسباني أولويتنا.. وبرشلونة قادر على الفوز بـ أبطال أوروبا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

أكد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة أن التتويج بالدوري الإسباني يمثل الأولوية بالنسبة للفريق في الموسم الجديد، مشددا في الوقت ذاته على قدرة الفريق على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويخوض تشيزني موسمه الثالث مع الفريق الكتالوني بعدما انضم صيف 2024.

وقال تشيزني في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية عن دوري أبطال أوروبا: "لا أعتقد أنه الهدف الرئيسي، أنا دائما أضع الدوري الإسباني في المقام الأول، لأنه البطولة التي تخوض فيها أكبر عدد من المباريات، والتي تجبرك على الحفاظ على أعلى مستوى بشكل منتظم طوال الموسم".

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وواصل "هناك العديد من الفرق القادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونحن أحد هذه الفرق".

وأردف "عندما تمثل هذا النادي، تبدأ كل موسم وأنت تحلم بالفوز بجميع البطولات التي تنافس عليها، في الموسم الماضي حققنا لقبين، وهدفنا هذا الموسم هو الفوز بالمزيد".

وكشف "أنا أكبر لاعبي الفريق سنا والأكثر خبرة، أحاول مساعدة اللاعبين الشباب داخل الملعب وخارجه".

وعن رحيل روبرت ليفاندوفسكي قال: "الآن أصبح لدي وقت أكبر للتحدث بالإسبانية، لأنني لم أعد مضطرا للتحدث معه بالبولندية، ربما تكون هذه ميزة".

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وأتم حديثه عن تير شيتجن: "يبدو في حالة جيدة جدا، لقد مر بعامين صعبين بسبب الإصابات، لكنه الآن يقدم مستوى مرتفعا للغاية".

وحقق تشيزني مع برشلونة الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني مرتين.

برشلونة تشيزني
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