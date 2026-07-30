منتخب البرازيل يواجه أستراليا وديا مرتين في سبتمبر.. ثم الهند في أكتوبر

أعلن منتخب البرازيل خوض مباراتين وديتين ضد منتخب أستراليا في التوقف الدولي المقبل.

ويبدأ منتخب البرازيل استعداداته للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2030 وكوبا أمريكا 2028 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع أستراليا في كوينزلاند في وديتين يومي 25 و29 سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب كوينزلاند كونتري بنك، والثانية على ملعب صنكورب.

PRÓXIMA PARADA: AUSTRÁLIA! 🇦🇺🇧🇷 A agenda da Seleção Brasileira para a Data FIFA de setembro está definida. Serão dois amistosos em Queensland: 📍 25/09 — Townsville 🏟 Queensland Country Bank Stadium 📍 29/09 — Brisbane 🏟 Suncorp Stadium Os confrontos fazem parte da… pic.twitter.com/RqkwlvFmGQ — brasil (@CBF_Futebol) July 30, 2026

وسيلتقي منتخبا البرازيل وأستراليا لأول مرة منذ 2017 عندما فازت السامبا وديا برباعية دون مقابل.

وتاريخيا التقى المنتخبين في 8 مباريات فازت البرازيل في 6 وتعادلا في 1 وفازت أستراليا في مباراة واحدة جاءت في 2001 بكأس القارات.

وسيخوض منتخب البرازيل مواجهة ودية أخرى يوم 3 أكتوبر المقبل ضد منتخب الهند.

وستكون تلك أول مباراة يخوضها منتخب البرازيل على الأراضي الهندية ويستضيفها ملعب سولت لايك في مدينة كولكاتا.

Da Austrália para a Índia 🇧🇷🇮🇳 A agenda da Seleção Brasileira continua. Depois dos amistosos na Austrália, nosso próximo destino será a Índia, onde escreveremos um capítulo inédito da nossa história. No dia 3 de outubro, a Seleção entrará em campo pela primeira vez em solo… pic.twitter.com/UNbhtNU3we — brasil (@CBF_Futebol) July 30, 2026

وانتهى مشوار منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 على يد النرويج في دور الـ 16.

فيما أقصى منتخب مصر نظيره الأسترالي بركلات الترجيح من دور الـ 32 لكأس العالم 2026.