منتخب البرازيل يواجه أستراليا وديا مرتين في سبتمبر.. ثم الهند في أكتوبر

الخميس، 30 يوليه 2026 - 18:33

كتب : FilGoal

البرازيل ضد اليابان

أعلن منتخب البرازيل خوض مباراتين وديتين ضد منتخب أستراليا في التوقف الدولي المقبل.

ويبدأ منتخب البرازيل استعداداته للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2030 وكوبا أمريكا 2028 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع أستراليا في كوينزلاند في وديتين يومي 25 و29 سبتمبر المقبل.

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وستقام المباراة الأولى على ملعب كوينزلاند كونتري بنك، والثانية على ملعب صنكورب.

وسيلتقي منتخبا البرازيل وأستراليا لأول مرة منذ 2017 عندما فازت السامبا وديا برباعية دون مقابل.

وتاريخيا التقى المنتخبين في 8 مباريات فازت البرازيل في 6 وتعادلا في 1 وفازت أستراليا في مباراة واحدة جاءت في 2001 بكأس القارات.

وسيخوض منتخب البرازيل مواجهة ودية أخرى يوم 3 أكتوبر المقبل ضد منتخب الهند.

وستكون تلك أول مباراة يخوضها منتخب البرازيل على الأراضي الهندية ويستضيفها ملعب سولت لايك في مدينة كولكاتا.

وانتهى مشوار منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 على يد النرويج في دور الـ 16.

فيما أقصى منتخب مصر نظيره الأسترالي بركلات الترجيح من دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

البرازيل أستراليا مباراة ودية
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