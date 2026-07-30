خبر في الجول - القناة يقدم عرضا للتعاقد مع محمد عادل

يرغب نادي القناة في التعاقد مع محمد عادل لاعب وسط نادي سيراميكا كليوباترا.

وصعد نادي القناة للدوري الممتاز رفقة بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة.

وحسبما علم فإن نادي القناة قدم عرضا لنادي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد عادل لاعب الوسط.

ويلعب محمد عهادل في صفوف سيراميكا منذ صيف 2022 قادما من الإسماعيلي.

وقضى عادل النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي المقاولون العرب.

ويواصل نادي القناة محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن القناة قد أتم اتفاقه مع اللبناني رامي نجارين لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع فريق ويلينجتون الأسترالي.

ويبلغ نجارين من العمر 26 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

كما تعاقد نادي القناة مع المهاجم المخضرم محمد حمدي زكي لمدة 3 سنوات.