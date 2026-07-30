سبورت: شتيجن يغادر معسكر برشلونة تمهيدا لإعارته إلى أياكس

غادر الألماني مارك أندريه تير شتيجن معسكر برشلونة المقام في إنجلترا، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى أياكس أمستردام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، توجه الحارس الألماني إلى العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما ودع زملاءه والجهاز الفني، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله الرسمي.

وأوضح التقرير أن برشلونة وأياكس توصلا إلى اتفاق منذ عدة أسابيع، لكن الصفقة تأجلت بسبب خلاف يتعلق بالعبء الضريبي في هولندا، قبل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة نهائية أنهت الأزمة.

وسينضم تير شتيجن إلى أياكس بطلب من المدرب ميشيل، المدير الفني السابق لجيرونا، الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع النادي بالتعاقد مع الحارس الألماني.

ويأمل صاحب الـ34 عاما في استعادة مستواه، بعد فترة صعبة شهدت ابتعاده لفترات طويلة بسبب الإصابات.

ومن المنتظر أن يكون تير شتيجن متاحا للمشاركة مع أياكس في الأدوار المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، إذ ينتهي موعد قيد اللاعبين يوم الجمعة، عقب مواجهة الفريق أمام فويفودينا في إياب الدور الثاني، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1.