"سأحتفظ بذكريات لا تُنسى".. راشفورد يودع برشلونة برسالة مؤثرة

أسدل ماركوس راشفورد الستار على مشواره مع برشلونة، بعدما أعلن رحيله رسميا عقب نهاية فترة إعارته مع النادي الكتالوني، موجها رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير الفريق.

ماركوس راشفورد النادي : برشلونة برشلونة

ونشر المهاجم الإنجليزي رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وقال: "أنا ممتن للغاية لكل من في برشلونة على جعل فترتي هنا تجربة إيجابية ولا تُنسى، لقد استمتعت بكل لحظة، وسأحتفظ بالكثير من الذكريات الخاصة معي".

وواصل "أتمنى للنادي ولكل جماهيره كل التوفيق، وأن يحققوا كل النجاح في الموسم المقبل".

I’m very grateful to everyone at Barcelona for making my time here such a positive and memorable experience. I’ve enjoyed every moment and will take many special memories with me. I wish the club and all its supporters the very best of luck and every success in the season ahead. — MR (@MarcusRashford) July 30, 2026

وكانت إعارة راشفورد إلى برشلونة قد انتهت في 30 يونيو الماضي، ليغادر الفريق بعد تعاقد النادي مع الثنائي أنتوني جوردون وكريم أديمي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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وخاض راشفورد 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 12 آخرين، وكان أبرز بصماته هدفه من ركلة حرة في الكلاسيكو، والذي قاد الفريق لحسم لقب الدوري الإسباني.

وتوج مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى تدريبات مانشستر يونايتد، لحين حسم مستقبله، سواء بالاستمرار مع ناديه أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن المدرب مايكل كاريك لا يمانع استمرار راشفورد ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.