"سأحتفظ بذكريات لا تُنسى".. راشفورد يودع برشلونة برسالة مؤثرة

الخميس، 30 يوليه 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

أسدل ماركوس راشفورد الستار على مشواره مع برشلونة، بعدما أعلن رحيله رسميا عقب نهاية فترة إعارته مع النادي الكتالوني، موجها رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير الفريق.

ونشر المهاجم الإنجليزي رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وقال: "أنا ممتن للغاية لكل من في برشلونة على جعل فترتي هنا تجربة إيجابية ولا تُنسى، لقد استمتعت بكل لحظة، وسأحتفظ بالكثير من الذكريات الخاصة معي".

وواصل "أتمنى للنادي ولكل جماهيره كل التوفيق، وأن يحققوا كل النجاح في الموسم المقبل".

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وكانت إعارة راشفورد إلى برشلونة قد انتهت في 30 يونيو الماضي، ليغادر الفريق بعد تعاقد النادي مع الثنائي أنتوني جوردون وكريم أديمي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وخاض راشفورد 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 12 آخرين، وكان أبرز بصماته هدفه من ركلة حرة في الكلاسيكو، والذي قاد الفريق لحسم لقب الدوري الإسباني.

وتوج مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى تدريبات مانشستر يونايتد، لحين حسم مستقبله، سواء بالاستمرار مع ناديه أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن المدرب مايكل كاريك لا يمانع استمرار راشفورد ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

برشلونة ماركوس راشفورد
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