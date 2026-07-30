كرة يد - منتخب مصر يوقع شراكة مع أديداس

وقع الاتحاد المصري لكرة اليد على شراكة استراتيجية مع شركة أديداس الألمانية.

وسيرتدي منتخب مصر لكرة اليد قمصانا من الشركة الألمانية في المنافسات المستقبلية.

وشهدت الفعالية حضور الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وفتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

إلى جانب عدد من نجوم المنتخب الوطني، يتقدمهم إبراهيم المصري، وسيف الدرع، وعبد الرحمن حميد في تأكيد على دعم أسرة كرة اليد المصرية لهذه الشراكة، التي تمثل خطوة جديدة نحو توفير أفضل الإمكانات للمنتخبات الوطنية ومواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في كأس العالم والمقرر إقامتها في ألمانيا في 2027.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية من الدور التمهيدي.

ويبتعد منتخب مصر عن طريق منتخبات إسبانيا وفرنسا والدنمارك حتى نصف النهائي.

بينما يقع في طريق ألمانيا في الدور الرئيسي، ومنتخبا السويد والبرتغال في ربع النهائي.

وجاءت مجموعات كأس العالم بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - صربيا - تونس - أوروجواي.

المجموعة الثانية: مصر - إيطاليا - كاب فيردي - السعودية.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - تشيلي - تركيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - البرازيل - الأرجنتين - الكويت.

المجموعة الخامسة: السويد - النرويج - اليونان - قطر.

المجموعة السادسة: البرتغال - بولندا - الجزائر - جزر الفارو.

المجموعة السابعة: الدنمارك - أمريكا - سلوفينيا - أنجولا.

المجموعة الثامنة: أيسلندا - البحرين - اليابان - مقدونيا الشمالية.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وينضم الثلاثي المتأهل من مجموعة مصر لمواجهة الثلاثي المتأهل من المجموعة الأولى التي تضم كل من ألمانيا وصربيا وتونس وأوروجواي.

وجاء ترتيب مواجهات منتخب مصر كالآتي:

13 يناير - مصر × كاب فيردي

15 يناير - مصر × السعودية

17 يناير - مصر × إيطاليا