جريليش يرد على سبب استبعاده من جولة مانشستر سيتي.. وماريسكا يحسم موقفه

رد جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي، على الأنباء التي تحدثت عن استبعاده من الجولة التحضيرية للفريق في آسيا، مؤكدا أن غيابه يعود إلى الإصابة وليس لقرار فني.

وغاب جريليش عن قائمة مانشستر سيتي المسافرة إلى هونج كونج وسيول لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، رغم ظهوره في بداية فترة الإعداد الأسبوع الماضي.

وكتب اللاعب تعليقا ردا على خبر ESPN نقلا من BBC: "للتوضيح فقط، ما زلت أتعافى من إصابة، لذلك لم أبدأ التدريبات بعد".

وأضاف: "لم يتم استبعادي، لذا توقفوا عن نشر هذا الهراء".

وكان جريليش قد تعرض لإصابة في القدم خلال فترة إعارته إلى إيفرتون في يناير الماضي، أنهت موسمه مبكرا، كما حرمته من فرصة المنافسة على مكان في قائمة منتخب إنجلترا بكأس العالم.

ويدخل اللاعب عامه الأخير في عقده مع مانشستر سيتي، وسط غموض بشأن مستقبله، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب السابق بيب جوارديولا، وعدم وجود مؤشرات على تجديد عقده.

من جانبه، لم يغلق المدرب الجديد إنزو ماريسكا الباب أمام استمرار جريليش، إذ قال: "في الوقت الحالي هو لاعب في مانشستر سيتي، ومن واجبي أن أدرب جميع اللاعبين الموجودين في النادي".

وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع جاك، فهو يمتلك قلبا كبيرا وشخصية رائعة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وفي المقابل أثارت صور متداولة لجريليش وهو يحتسي المشروبات خلال الأشهر الأخيرة جدلا جديدا، وهو ما قد يؤثر على فرصه في استعادة مكانه داخل الفريق أو جذب عروض للرحيل.

ويبدأ مانشستر سيتي حقبة ماريسكا بمواجهة إنتر الإيطالي وديا يوم السبت، قبل لقاء نجوم الدوري الكوري الجنوبي ثم أتلتيكو مدريد، بينما يواصل جريليش برنامجه التأهيلي بعيدا عن بعثة الفريق، في انتظار حسم مستقبله مع النادي.