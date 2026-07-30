أشرف نصار: لم تصلنا أي عروض لـ أسامة فيصل.. ولا نميل لبيع اللاعبين لـ الزمالك

الخميس، 30 يوليه 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

هدف أسامة فيصل

شدد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على أن ناديه لم يتلق أي عرض رسمي لضم أسامة فيصل.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت: "اسم أسامة فيصل يُطرح كل فترة انتقالات، وحتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي من داخل أو خارج مصر".

وأضاف "الأهلي تواصل مع اللاعب بشكل شفهي، وعندما سألت اللاعب أخبرني برغبته في الاستمرار مع البنك الأهلي وبعدها جددنا للاعب عقده".

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وأردف "الأهلي لم يتواصل مع البنك مطلقا معنا لضم أسامة فيصل بشكل رسمي أو حتى وديا".

وتابع "هو من أفضل مهاجمي مصر في ظل الندرة في هذا المركز، ولدينا لجنة في النادي هي التي ستحدد قيمة انتقاله حال وصل عرض رسمي".

وأتم "البنك الأهلي يميل لبيع اللاعبين للزمالك؟ مطلقا، الأهم بالنسبة لي هو مصلحة البنك الأهلي".

صاحب الـ 25 عاما شارك في 139 مباراة مع البنك الأهلي في جميع المسابقات سجل 34 هدفا وصنع 10.

وتوج بلقب هداف كأس عاصمة مصر موسم 2024-25.

كما نافس في آخر موسمين على لقب هداف الدوري المصري.

وارتدى أسامة قميص منتخب مصر في 16 مباراة دولية لم دون أن يسجل هدفا، وغاب عن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026.

الأهلي البنك الأهلي أسامة فيصل أشرف نصار
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