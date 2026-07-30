موندو ديبورتيفو: جوريتسكا يعرض خدماته على برشلونة للاجتماع مع فليك مجددا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

يرغب الألماني ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ السابق، في الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليون جوريتسكا

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

ورحل جوريتسكا صاحب الـ 31 عاما عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية تعاقده، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

ولعب جوريتسكا مع بايرن ميونيخ منذ عام 2018 بعد أن انضم إليه قادما من شالكة.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن جوريتسكا عرض خدماته على برشلونة بقيادة هانز فليك مدرب الفريق.

وسبق أن لعب جوريتسكا تحت قيادة هانز فليك في صفوف بايرن ميونيخ.

وذكر ماتيو موريتو الصحفي بماركا، أن خط الوسط لا يعود أولوية في احتياجات برشلونة للموسم الجديد.

ورغم غياب فرينكي دي يونج بسبب إصابة في الركبة، إلا أن برشلونة يملك خيارات أخرى أبرزها مارك كاسادو.

وأتمت موندو ديبورتيفو أن أولوية برشلونة التعاقد مع مهاجم صريح لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وكذلك البحث عن لاعب في مركز قلب الدفاع.

وحقق جوريتسكا تحت قيادة هانز فليك في بايرن ميونيخ، 6 ألقاب.

وساهم لاعب وسط بايرن ميونيخ في موسمه الأخير بتسجيل 5 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمه خلال 48 مباراة لعبها صحبة الفريق البافاري.

وذكر الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، في وقت سابق أن ميلان يضغط للتعاقد مع اللاعب وتسير المفاوضات بشكل إيجابي.

برشلونة بايرن ميونيخ جوريتسكا
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