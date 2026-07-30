تقرير: سلوت مرشح لتدريب أهلي جدة

يبحث أهلي جدة السعودي عن مدرب بديل للألماني ماتياس يايسله.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تقديم يايسله استقالته من منصبه كمدرب لأهلي جدة.

وذكر الصحفي البريطاني بن جاكوبس، عن ترشيح اسم الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول السابق، ليتولى تدريب أهلي جدة خلفا لـ يايسله.

واستدرك بن جاكوبس "سلوت أحد المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي، في ظلّ توجّه ماتياس يايسله إلى نيوكاسل، ومع ذلك، يفضل سلوت يُفضّل الانتقال إلى نادٍ أوروبي."

وأبلغ إيدي هاو إدارة نيوكاسل برحيله عن تدريب الفريق لرغبته في الحصول على استراحة من كرة القدم، بحسب ذا أثلتيك.

وأجرى نيوكاسل محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

سلوت صاحب الـ 47 عاما، تولى تدريب ألكمار الهولندي، قبل الانتقال لتدريب فينورد الهولندي خلال الفترة من 2021 حتى 2024.

وتولى تدريب ليفربول في آخر موسمين.

وتوج أرني سلوت بلقبي الدوري والكأس الهولنديين مع فينورد، والدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريقي أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.