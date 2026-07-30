في الجول يكشف حقيقة أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

الخميس، 30 يوليه 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد زد

تسببت أزمة مالية بين وكيل أعمال البرازيلي خوان بيزيرا ونادي الزمالك في توقف التواصل بين الطرفين خلال الأيام الماضية، رغم اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بيزيرا تجاهل اتصالات مسؤولي الزمالك منذ أسبوع، بسبب أزمة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بوكيل أعماله.

وبدأت الأزمة منذ فترة، بعدما أنهى الزمالك سداد جميع مستحقات اللاعب، إلى جانب مستحقات ناديه السابق، فيما طالب وكيل أعماله بالحصول على النسبة المالية المستحقة له بعد إتمام إجراءات الصفقة.

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وبدأ الزمالك التواصل مع وكيل أعمال بيزيرا من أجل تسوية مستحقاته، وإنهاء الأزمة بشكل نهائي، تمهيدا لإغلاق الملف بالكامل.

وفي الوقت ذاته أخطر مجلس إدارة الزمالك اللاعب رسميا بموعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

وخاض بيزيرا مع نادي الزمالك 44 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 12 آخرين في مختلف البطولات.

وتوج البرازيلي مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي وساهم في بطولة الدوري بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

وأعلن الزمالك، انطلاق معسكر الفريق يوم الجمعة 31 يوليو، استعدادا لموسم 2026-2027.

وأخطر معتمد جمال مدرب الزمالك، اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

خوان بيزيرا نادي الزمالك الدوري المصري
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