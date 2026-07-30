الأهلي يعلن انتقال أحمد عابدين إلى وادي دجلة

أعلن النادي الأهلي رحيل أحمد عابدين لصفوف وادي دجلة.

ولم يكشف النادي الأًصفر والأسود بعد مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

المدافع البالغ 20 عاما بدأ مسيرته مع ناشئين وادي دجلة وانضم لفريق شباب الأهلي في 2021.

وبذلك سيكون عابدين رابع صفقات دجلة للموسم الجديد بعد محمد فتحي ومحمود عبد الحليم "حليمو" ومحمد سليمان.

وجاء بيان الأهلي

وافق النادي على انتقال لاعبه الصاعد احمد عابدين إلى صفوف نادي وادي دجلة، بعد مفاوضات جرت بين الطرفين. وقام عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات الرسمية واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أنه من العناصر الواعدة التي تملك قدرات متميزة في مركز المساك.

ووجه عابدين الشكر إلى النادي بوصفه أحد أبناء الأهلي، وتعهد بمضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والعودة إلى صفوف الأهلي مرة ثانية، والمشاركة مع زملائه في إسعاد الجماهير على المستويين المحلي والقاري.

🔴 عابدين ينتقل إلى وادي دجلة.. ويتعهد بالعودة 🦅 pic.twitter.com/TBGwQl1Z8R — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 30, 2026

لاعب منتخب مصر للشباب سبق أن أعير مرتين من قبل لصفوف سيراميكا كليوباترا.

واكتفى عابدين بخوض 4 مباريات فقط بقميص الأهلي و6 رفقة سيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ 20 عاما شارك في حصول منتخب مصر للشباب على المركز الرابع في أمم إفريقيا 2025 تحت 20 عاما.

كما تواجد في قائمة منتخب مصر التي ودعت من دور المجموعات في كأس العالم للشباب 2025 وسجل هدفا ضد تشيلي.