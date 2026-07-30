زميل مصطفى محمد.. موناكو يضم ماتياس أبلين من نانت

الخميس، 30 يوليه 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

ماتيس ألبين - موناكو

أعلن نادي موناكو الفرنسي ضم ماتياس أبلين من نانت حتى صيف 2031.

ووقع صاحب الـ 23 عاما على عقود انتقاله لموناكو بعدما مر على فرق رين ولو هافر وأوكسير.

وأصبح المهاجم الشاب تاسع لاعب ينضم لموناكو من نانت، في صفقة كلفت 30 مليون يورو.

وانضم الجناح والمهاجم إلى نانت معارا في موسم 2023-24 ثم انضم بشكل نهائي في الصيف التالي.

وسجل ماتياس أبلين في 94 مباراة مع الكناري 24 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ولم تكن أهدافه الموسم الماضية كافية لتفادي الهبوط للدرجة الثانية الفرنسية.

كما شارك في بطولة أوروبا تحت 20 عام 2025 حيث ساهم في وصول شباب الديوك الفرنسية لنصف النهائي.

وأًصبح أبلين رابع صفقات موناكو بعد ضم أنسو فاتي من برشلونة بشكل نهائي وانتقال نازينو من سيركل بروج البلجيكي وساديبو ساني من ميتز الفرنسي.

في المقابل رحل عن الفريق كل من جاسوم كامارا لبشكتاش وكايو هنريكي لأياكس وألادجي بامبا لنيوكاسل.

ويستعد الفريق الذي يقوده البرازيلي فيليبي لويس للمشاركة في الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

ويبدأ الفريق موسمه بلقاء لو هافر في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل.

موناكو الدوري الفرنسي نانت ماتيس ألبين
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