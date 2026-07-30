ذا أثلتيك: فولام يضم ثنائي ريال مدريد

الخميس، 30 يوليه 2026 - 16:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

أتم نادي فولام اتفاقه مع ريال مدريد لضم ثنائي الفريق الشاب لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيزار بالاسيوس

النادي : ريال مدريد

جونزالو جارسيا

النادي : ريال مدريد

فولام

وكشفت ذا أثلتيك، عن تعاقد فولام مع الثنائي جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس لاعبي ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو.

وتقدر قيمة جونالو جارسيا بـ 40 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة بالاسيوس 10 ملايين يورو، مع وجود بند 30 % من قيمة البيع مستقبلاً.

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وسينضم اللاعبان إلى مدربهما السابق في ريال مدريد ألفارو أربيلوا.

ويعد جارسيا وبالاسيوس بديلان بـ هاري ويلسون الذي رحل إلى ليدز يونايتد، وراؤول خيمينيز الذي رحل مجانا وعاد إلى صفوف فريقه السابق ولفرهامبتون.

وسبق أن ضم فولام جونا كوسي أساري من بايرن ميونيخ، بعدما قضى موسما على سبيل الإعارة.

وحظى جارسيا باهتمام عدد من الأندية الأوروبية بعد تصعيده للفريق الأول ومشاركته في 39 مباراة الموسم الماضي، معظمهم كبديل.

وسجل جارسيا 8 أهداف، من بينها ثلاثية "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس في يناير، ونصف أهدافه جاءت تحت قيادة أربيلوا بعدما تولى المسؤولية في يناير خلفا لـ تشابي ألونسو.

وفاز جارسيا صاحب الـ22 عاما، بجائزة هداف كأس العالم للأندية الصيف الماضي بـ4 أهداف.

أما بالاسيوس، فشارك 7 مباريات مع الفريق الأول، 5 منهم في الدوري الإسباني، بعد تصعيده للفريق الأول في يناير الماضي.

ووقع أربيلوا عقدًا لمدة 3 سنوات مع فولام هذا الصيف، ليحل محل ماركو سيلفا، الذي انضم إلى بنفيكا كخليفة لمورينيو، الذي حل محل أربيلوا في ريال مدريد.

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